Bilecik'te 5. Çukurören Biberi Festivali tescilli biberin tanıtımı için düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'te 5. Çukurören Biberi Festivali tescilli biberin tanıtımı için düzenlendi

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Bilecik merkeze bağlı Çukurören köyünde 5. Çukurören Biberi Festivali, köyün 5 sene önce tescillenen acı kırmızı biberinin tanıtımı amacıyla düzenlendi. Festivalde biber dizme, en fazla biber yeme ve en iyi biber yarışmaları yapıldı, yöresel ürün stantları gezildi.

Bilecik'te 5. Çukurören Biberi Festivali düzenlendi.

Merkeze bağlı Çukurören köyünde, Bilecik Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasınca (BTSO), köyün 5 sene önce Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen acı kırmızı biberinin tanıtımını gerçekleştirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bilecik Vali Yardımcısı Osman Altın, programda yaptığı konuşmada, köklü tarihi, eşsiz doğası ve alın teriyle özdeşleşmiş Çukurören köyünde gelenekselleşen festivalde bir arada olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını söyledi.

"Çukurören" denince akla sadece köy gelmediğini, iplere dizilip evlerin duvarlarını süsleyen görsel şöleniyle sabırla ve emekle dokunan bir kültür geldiğini anlatan Altın, şunları kaydetti:

"Toprağın bereketini insanımızın çalışkanlığıyla buluşturan bu değer, sadece Bilecik'in değil, tüm Türkiye'nin gurur kaynağı haline gelmiştir. Üretmek, toprağa sahip çıkmak ve geleceğe miras bırakmak en yüce görevlerden biridir. Bu festival sadece eğlendiğimiz, bir araya geldiğimiz bir gün değil çiftçimizin emeğini taçlandırdığımız, kültürümüzü yaşattığımız ve Çukurören biberini daha geniş kitlelere tanıttığımız özel bir köprüdür. Bu köprüyle de kültürel mirasımızı diri tutmuş oluyoruz. Bu değerlerin arkasında duran, gece gündüz demeden çalışan, üreten çiftçilerimize, kadınlarımıza ve bu geleneği nesilden nesile aktaran tüm köylülerimize sonsuz teşekkür borçluyuz."

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, üretimin aynı zamanda kültürün, geleneğin ve kırsal yaşamın devamlılığı olduğunu belirterek, "Çukurören biberi yıllardır bu topraklarda yetişen, kalitesi ve kendine has aromasıyla tüketicilerin beğenisini kazanan önemli bir tarımsal değerimizdir. Bu ürün çiftçilerimizin azmi ve emeği sayesinde hem ilimiz hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt da Bilecik'in yalnızca Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna ev sahipliği yapan tarihi bir şehir değil, aynı zamanda toprağıyla, üretimiyle, el sanatlarıyla, mutfağıyla, gelenekleriyle ve insanlarının çalışkanlığıyla yaşayan büyük bir kültür hazinesi olduğunu ifade etti.

Muhtar Muhittin Dündar'ın da katılımcılara hitap ettiği etkinlik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve kurum müdürlerinin katıldığı "Biber Dizme" yarışmasıyla devam etti.

Festival, "En fazla biber yeme" ile "En iyi biber" yarışması, halk oyunları gösterisi ve yöresel ürün stantlarının gezilmesiyle sona erdi.

Programa İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Semra Poyraz, MHP Bilecik İl Başkan Yardımcısı Önder Çakır, kurum müdürleri ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA
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