Bilecik'te Akıllı Ulaşım Dönemi Başlıyor

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(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi, kentte akıllı ulaşıma geçilmesi için bir firma ile protokol imzaladı. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Bu sistemle şehir içi ulaşımda daha hızlı, güvenli ve konforlu bir dönem başlayacak. Teknolojiyi Bilecik'in hizmetine sunmaya, modern ve yaşanabilir bir kent için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bilecik Belediyesi tarafından şehrin ulaşım hizmetinde kullanılacak araçlarda akıllı ulaşım sistemine geçilmesi için imzalar atıldı. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve ilgili firma temsilcileri arasında atılan imzalar ile kartlı sisteme geçişin ilk adımı atılmış oldu.

Yapılan protokol hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Bilecik'te akıllı ulaşım için ilk adımı attık! Seçim vaatlerimizden birini daha hayata geçirmek için önemli bir adım attık. Ulaşımda elektronik ücret toplama sistemine geçiş için protokolümüzü imzaladık. Bu sistemle şehir içi ulaşımda daha hızlı, güvenli ve konforlu bir dönem başlayacak. Teknolojiyi Bilecik'in hizmetine sunmaya, modern ve yaşanabilir bir kent için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.