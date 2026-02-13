Bilecik'te Altınokta Körler Derneği Şubesi Açıldı

Bilecik'te, Altınokta Körler Derneği'nin şube açılışı gerçekleştirildi.

İstiklal Mahallesi'ndeki şube binasının önündeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yaptığı konuşmada, belediye olarak her zaman engellilerin yanlarında olduklarını söyledi.

Engellilerin yaşamlarını ellerinden geldiğince kolaylaştırmaya gayret ettiklerini ifade eden Subaşı, "Buna yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bizler de onlara sonsuz desteğimizi vermek için buradayız." dedi.

Altınokta Körler Derneği Genel Başkanı Yusuf Dugan da dernek olarak 1950'den bu yana görme engellilerin daha iyi yaşam sürmeleri için mücadele ettiklerini dile getirdi.

Derneği Bilecik Şubesi ile Türkiye'de 34 noktaya ulaştığını aktaran Dugan, "Engelli hakları ve engelli mücadelemizi güçlendimek için bu şubemizi kurduk. Derneğimizde 9 bine yakın görme engelli var. Hep birlikte el ele verdik." diye konuştu.

Derneğin Şube Başkanı Çiler Kocaman ise engelli haklarına yönelik mücadelelerini sürdürmek için "Altınokta" çatısı altında buluştuklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Organizasyon, kurdele kesimiyle sona erdi.