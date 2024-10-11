Bilecik'te Amatör Spor Haftası Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilecik'te Amatör Spor Haftası Kutlandı

Bilecik\'te Amatör Spor Haftası Kutlandı

Bilecik'te düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinliğinde yürüyüş, gösteriler ve ödül töreni yapıldı.

11.10.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te, bu yıl 7-11 Ekim'de kutlanan "Amatör Spor Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Program kapsamında kentteki sporculardan oluşan grup, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden kortej halinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden etkinlikte jimnastik ve judo gösterileri yapıldı, çeşitli sporculara ödülleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, programda yaptığı konuşmada, Amatör Spor Haftası'nın her sene ekim ayının ikinci haftasında kutlandığını hatırlattı.

Sportif çalışmaların bireyleri fiziksel, zihinsel ve ruhsal yönden geliştirdiğini belirten Özdemir, "Spor kurallara uymayı, birlik, dayanışma, saygı, sevgi, işbirliği, paylaşma ve takım ruhu ilkelerini yerleştirerek topluma uyum, kendine güven, cesaret ve arkadaşlık duygularını geliştirir." dedi.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun da spor sayesinde birçok zorluğun üstesinden gelinebileceğini vurguladı.

Hafta çerçevesinde vatandaşları spora teşvik etmeyi amaçladıklarını dile getiren Tosun, "Özellikle çocuklarımızın spora başlamalarını sağlamak en önemli hedefimizdir. Ayrıca gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlayacak en güzel araç olan sporun, hafta boyunca sevdirilerek yapılması sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, amatör spor kulübü yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

bilecik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Amatör Spor Haftası Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:09 Savcıya ’Mermiye kafa atacak adamları var’ tehdidi: Polis hepsini enseledi Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi
20:25 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı
20:15 Almanya’dan Eurofighter’a yeşil ışık Almanya'dan Eurofighter'a yeşil ışık
19:00 Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu
17:37 Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın
09:51 Abdullah Avcı, Azerbaycan takımının başına geçiyor Abdullah Avcı, Azerbaycan takımının başına geçiyor
09:49 ABD’de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı ABD'de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı
09:37 Emeklilik sistemi değişiyor Detaylar netleşmeye başladı Emeklilik sistemi değişiyor! Detaylar netleşmeye başladı
09:36 Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı
09:36 Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu
09:29 Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim
09:26 Zehra Güneş’in telefon rehberinden Arda Turan çıktı Zehra Güneş'in telefon rehberinden Arda Turan çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 22:03:04. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Amatör Spor Haftası Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.