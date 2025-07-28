Bilecik\'te Arazi Yangını Söndürüldü

Bilecik'te arazide çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkeze bağlı Bekdemir köyü mezarlık arkası mevkisinde arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını çevredeki ormanlık alana ve arazilere sıçramadan müdahale ederek söndürdü.
Yangında, Ersin Taşkazan'a ait konteyner kullanılamaz hale geldi.
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