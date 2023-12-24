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Bilecik'te ayı ve yavruları köye girdi - Son Dakika
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Bilecik'te ayı ve yavruları köye girdi

Bilecik'in İnhisar ilçesinde bulunan bir köyde güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, ayı ve yavrularının köye girdiği ve sokaklarda dolaştığı görülüyor. Ayı ve yavruları daha sonra kaybolurken, kameralara çakalın da takıldığı görülüyor. Site yöneticisi ise bölgede hem evcil hem de yaban hayvanlarının sıkça görüldüğünü belirtiyor.

Bilecik\'te ayı ve yavruları köye girdi
24.12.2023 - 14:07,
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Bilecik'in İnhisar ilçesinde beslenmek için köye giren ayı ve yavruları, güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Sakarya Nehri kıyısında bulunan Çayköyü'ndeki 100 dönümlük arazide, emekli vatandaşların yaptırdıkları evlerden oluşan siteye, tellerin üzerinden atlayarak giren ve sokaklarda gezinen ayı ve 2 yavrusu güvenlik kameralarına yansıdı.

Site içerisinde bir süre gezen ayı ve yavruları, sokaklarda gezinip yiyecek aradı. Annelerinin peşinden ayrılmayan yavrular, site içerisinde gezdikten sonra gecenin karanlığında kayboldu. Ayı ve yavrularının site içerisinde kaybolmasından sonra kameralara bir de çakal takıldı.

Site yöneticisi Nafiz Turan, AA muhabirine, emeklilerin yaşadığı mekanın yazın ve kışın ayrı güzel olduğunu söyledi.

Turan, "Doğamızda geyiklerimiz, tilkilerimiz, çakallarımız, sansarlarımız ve tavşanlarımız var. Sitenin içerisinde dolaşıyorlar. Sokakta her an bir yaban hayvanla karşılaşabilirsiniz. Son olarak ayı ve yavruları ile çakalı güvenlik kamerasınca tespit ettik. Hepimizin evinde zaten evcil hayvanlardan kaz, kedi, güvercin, tavuk, ördek, tavşan yada köpek var. Arkadaşlarımızın hepsi hayvansever. Sitemizde hem evcil hem de yaban hayvanları görmek mümkün." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Sakarya, İnhisar, Bilecik, Hayvanlar, Güvenlik, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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