Bilecik\'te Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Bilecik'te, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Vali Şefik Aygöl, Valilik binasındaki törende, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Aygöl, bayramlaşmanın ardından yaptığı konuşmada, kentte birlik, beraberlik ve dayanışma ortamının yaşandığını söyledi.
Ramazan ayı boyunca seçim süreci geçirildiğini anımsatan Aygöl, şu ifadeleri kullandı:
"Sonuç olarak 31 Mart döneminde en fazla önemsediğimiz husus seçimin sonucuydu. Birlikte yarışanların tokalaştığı, birbirlerini tebrik ettiği bir dönem yaşamak istemiştik. Allah'a çok şükür, herhangi bir problem olmadan seçimi, ramazanımızı geçirdik. Çok güzel iftarlarımız oldu. Bizler de her iftar gecesinde bir aileyle, ekiple ve toplulukla birlikte olmaya çalıştık. Huzurlu bir dönem yaşadık. Bugün de huzurla Rabbim bize bayram yapmayı nasip eyledi."
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen yılki Kahramanmaraş merkezli depremlerde köy evleri yıkılan Adıyamanlı Şahin ailesine yeni evlerini teslim etti. Bakanlık tarafından 1 yıl dolmadan yapımı tamamlanan 76 bin konut teslim edilirken, 300 bin konutun yapımının ise devam ettiği bildirildi. Ayrıca 4 bin 333 köyde de olası 9 şiddetindeki depreme dayanacak çelik karkastan inşa edilen köy evlerinin yapımı da sürdürüldü. Adıyaman'ın Akpınar Köyü'nde yaşayan Şahin ailesinin depremde yıkılan evlerinin yerine çelikten yeniden inşa edilen evin de bayram öncesinde teslim edildiği belirtildi.
Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde meydana gelen 2 bin 453 trafik kazasında 26 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazalarla ilgili güncel verileri paylaşarak trafik denetimlerinin devam ettiğini belirtti.
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