Bilecik\'te Düzensiz Göçle Mücadele

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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce 15 ayrı noktada düzensiz göçle mücadele kapsamında 95 personelle eş zamanlı huzur uygulaması yapıldı.

Uygulamada 15'i yabancı uyruklu olmak üzere 974 kişinin bilgileri sorgulandı, 285 araç kontrol edildi.

Kayıp olarak aranan 2 kişi ise bulunarak haklarında işlem gerçekleştirildi.

Aranan 2 hükümlü yakalandı

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "tehdit" suçundan 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığınca Bozüyük- Bursa karayolunda yapılan uygulamada ise "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık"tan aranan O.D. yakalanarak işlem başlatıldı.

O.D'nin yapılan sorgulamasında "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" ve "uyuşturucu veya uyarıca madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 4 yıl 1 ay hapis cezasının bulunduğunu tespit edildi. Hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, bu kişinin üzerinde 0,77 gram sentetik uyuşturucu ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak"tan işlem yapıldı.