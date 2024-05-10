Bilecik\'te Engelliler Haftası kutlama programı düzenlendi

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Bilecik'te, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Bilecik Özel Eğitim İlkokulu, Ortaokulu ve Meslek Okulunca organize edilen etkinlikte öğrencilerin ürettiği ürünler sergilendi, dans ve müzik dinletisi sunuldu.

Okul Müdürü İbrahim Aydoğan, programda yaptığı konuşmada, özel gereksinimli bireylerin sıkıntılarını hatırlamanın ve başarılarının farkına varmanın bir haftaya sığdırılmaması gerektiğini söyledi.

Engelliler Haftası'nın özel gereksinimli bireylerin topluma kazandırılması ve haklarının sağlanması konusunda farkındalık oluşturduğunu belirten Aydoğan, şunları kaydetti:

"Devletimiz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla, iyilikte ve hayırda yarışmanın faziletine inanarak, adeta ilmek ilmek örerek sosyal bir devlet inşa etti. Tarihimize ve kültürümüze sahip çıkılırken, milletimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmanın mücadelesi verilirken, işte bu şekilde gönül medeniyetimizi de ihya etmenin gayreti içinde olundu. Bu vesileyle devlet büyüklerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz."

Aydoğan, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz birer parçası haline getirilmesinin huzurlu ve güvenli bir ülke olmaya katkı sunacağını dile getirdi.

Özel gereksinimlilerin hayatlarını kolaylaştırmanın herkesin sorumluluğu olduğunu anlatan Aydoğan, "Bize düşen; özel gereksinimli bireylerimizi teşvik etmek, onlara müşfik davranmak, onların bizden biri olduğunu hissetmek ve hissettirmektir. Onlara gösterilen anlayış ve hoşgörü, uygar toplum kimliği kazanmada etkin rol oynamaktadır." dedi.

Etkinliğe, Bilecik Vali Yardımcısı Şahin Arsal, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, İŞKUR İl Müdürü Üzeyir Yıldırım, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle öğrencilerin velileri katıldı.