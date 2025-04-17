Bilecik'te Evde Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi İftaiye Müdürlüğü ekipleri, Selbükü Köyü'nde dün gece saatlerinde bir evde çıkan yangını söndürdü.

Selbükü Köyü'nde bir evde dün gece çıkan yangını diğer evlere sıçramadan söndüren Bilecik İtfaiyesi, yangının çıkış nedeni hakkında araştırma başlattı.

Köy sakinleri de yangını söndürmek için büyük gayret gösteren İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.