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Bilecik'te Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te Firari Hükümlü Yakalandı

Bilecik'te 7 yıl önce Gölpazarı Açık Cezaevi'nden firar eden ve hakkında 31 yıl hapis cezası bulunan H.E., saklandığı evinin çatısında yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda H.E., adliyeye sevk edilerek cezaevine teslim edildi.

31.01.2024 12:09  Güncelleme: 12:22
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BİLECİK'te 7 yıl önce Gölpazarı Açık Cezaevi'nden firar eden ve hakkında 31 yıl hapis cezası bulunan H.E. (42), saklandığı evinin çatısında yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 yıl önce Gölpazarı Açık Cezaevi'nden firar eden, hakkında 31 yıl hapis cezası olan ve 12 suçtan aranan H.E.'nin Osmaneli ilçesindeki evine geldiği belirledi. Jandarma istihbarat, KOM, JASAT ve TEM ekipleri tarafından bir süre takibe alınan eve baskın yapıldı. H.E., evinin çatısında saklanırken yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen H.E. işlemleri sonrası hakkındaki hapis cezaları nedeniyle cezaevine teslim edildi.

Bilecik\'te Firari Hükümlü Yakalandı
Kaynak: DHA

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