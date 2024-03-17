Bilecik'te Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te Firari Hükümlü Yakalandı

Bilecik\'te Firari Hükümlü Yakalandı

Bilecik'te, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Çalışmalarda, 'kasten yaralama' suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

17.03.2024 14:27  Güncelleme: 14:27
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Bilecik'te, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, "kasten yaralama" suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Bilecik, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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