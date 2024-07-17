Bilecik'te Firari Hükümlü Yakalandı

Bilecik'te, polisin yakaladığı 2 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan şahıslar üzerine çalışma yaptı.
Çalışmalarda, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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