Bilecik'te İhtiyaç Sahiplerine 5 Ton Cennet Hurması Dağıtıldı

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(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait bahçedeki hurma ağaçlarından hasat edilen yaklaşık 5 ton cennet hurması, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

Bilecik Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara destek çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda, Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlilerinin topladığı 5 ton cennet hurması, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı. Ayrıca, çiftçilere de şu ana kadar 1,5 milyon fide ücretsiz verildi.