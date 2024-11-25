Bilecik'te İlk Kar Keyfi

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Bilecik'te kent merkezine yakın olan köyler, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Kent merkezinde aralıklarla süren yağışın ardından, yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Kentte yaşayanlar, kış mevsiminin ilk kar yağışının keyfini kartopu oynayıp kardan adam yaparak çıkardı.

Kar nedeniyle bazı sürücülerin zorluk yaşadığı yollarda, atv motorlarıyla sürüş yapanlar da oldu.

Abbaslık ve Kapaklı köylerine çıkan virajlı orman yollarındaki ağaçlar ve bitkiler karla örtüldü. Beyaz örtü oluşan bölgeler, dronla havadan görüntülendi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması için İl Özel İdaresine bağlı ekipler, köy ve grup yollarının ulaşıma açık tutulması için yol açma çalışmalarını sürdürüyor.