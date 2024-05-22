Bilecik'te İOKBS'de 500 tam puan alan öğrenci tebrik edildi - Son Dakika
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Bilecik'te İOKBS'de 500 tam puan alan öğrenci tebrik edildi

Bilecik\'te İOKBS\'de 500 tam puan alan öğrenci tebrik edildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) giren Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Aybike Altıntaş, 500 tam puan aldı.

22.05.2024 13:20
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) giren Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Aybike Altıntaş, 500 tam puan aldı.

Aybike Altıntaş, yaptığı açıklamada, gece gündüz ders çalışarak sınava hazırlandığını belirterek, başarısında payı olan öğretmenlerine ve ailesine teşekkür etti.

Dersi iyi dinlemesi ve evde tekrarlar yapmasının başarısında önemli etkisinin olduğunu bildiren Altıntaş, "Sınavda güzel bir sonuç elde ettim. Bu şekilde aileme de katkıda bulunarak sevinmelerini sağladım. Bir sınavda başarılı olmak isteyen varsa ilk başta konu odaklı çalışması gerekir. Çünkü konu tam olarak anlaşılmazsa sorular ne kadar kolay da gelse doğru cevabı veremeyebilirler. Bu yüzden konu anlatımlarını iyi anladıktan sonra mutlaka soru çözmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş de Aybüke Altıntaş'ın ailesini ve öğretmenlerini tebrik ederek, öğrencinin başarılarının devamını diledi.

Döş, "Bu tür başarılar, Osmaneli'nin eğitimdeki kalitesini ve öğrencilerin potansiyelini gözler önüne seriyor." dedi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Altıntaş, Osmaneli, Bilecik, İOKBS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te İOKBS'de 500 tam puan alan öğrenci tebrik edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te İOKBS'de 500 tam puan alan öğrenci tebrik edildi - Son Dakika
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