Bilecik\'te Kadın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Bilecik'te 51 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Hürriyet Mahallesi Bener Sokak'taki bir sitede ikamet eden Sibel Güneş'ten haber alamayan Kayseri'de yaşayan kızı durumu yakınlarına bildirdi.

Güneş'in eşine de ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Söz konusu adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Güneş'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Güneş'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.