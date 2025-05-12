Bilecik'te Kamu Personeline Yapay Zeka Eğitimi

Bilecik Valiliği'nce, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) teknik destekleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik yapay zeka eğitimi veriliyor.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğretmenevinde düzenlenen eğitimde, "Kamu sektöründe dijital dönüşüm: Yeni model yapay zeka ve veri teknolojileri ile verimlilik ve rekabet gücü artışı" projesi çerçevesinde, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin dijital yeterliliklerinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Eğitim programının, İSİAS Eğitim ve Danışmanlık tarafından yürütülen ve 36 saat sürecek şekilde planlanan eğitimlerde, iki ayrı gruptan toplam 40 kamu personeline 'Yapay zekaya giriş, veri madenciliği ve analizi, algoritmalar, makine öğrenmesi, otonom sistemler, yapay zeka politikaları ve uygulamaları" başlıkları altında teorik ve uygulamalı olarak bilgi aktarıldığı belirtilen açıklamada, "Kamu kurumlarında dijital dönüşüm süreçlerine ve hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacağı değerlendiriliyor. Söz konusu eğitim, tüm kamu kurumlarına yönelik olarak gerçekleştirilen ilk yapay zeka eğitimi olma özelliğini taşıyor ve ilimizin dijital dönüşüm sürecine güçlü bir ivme kazandırmayı vadediyor." ifadelerine yer verildi.