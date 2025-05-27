Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hasan D, yönetimindeki 11 ACL 518 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı mevkisinde Furkan K, idaresindeki 11 ACB 025 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yan yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Hasan D, Bertuğ G. ve Eren P, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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