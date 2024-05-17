Bilecik\'te KGYS ve Dron Destekli Trafik Denetimi

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Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, kırmızı ışık ihlallerine uymamak, acil durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanma, emniyet kemeri ve şerit ihlali gibi tespitler uygulama noktalarındaki ekiplere bildirildi.

Denetimlerde, ihlallerinden dolayı 19 sürücüye toplam 28 bin 610 lira ceza kesildi.

Ekipler, sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları ve hız ihlalleri konusunda uyardı.