Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bilecik\'in Osmaneli İlçesinde Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti ve hastaneye sevk etti. Otomobil sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

09.06.2024 23:25
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Bilecik'in Osmaneli İlçesinde, iki aracın çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde seyreden Bülent Öztürk idaresindeki 54 AIN 907 plakalı otomobil ile Y.D. idaresindeki 11 SD 889 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, iki sürücü ile birlikte minibüste bulunan E.E'yi ilk müdahalenin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine sevk etti.

Otomobil sürücüsü Bülent Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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