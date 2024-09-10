Bilecik'te Lastik Patladı, 4 Yaralı

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Bilecik'te lastiği patlayan aracın refüje düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Bilecik kara yolunda seyreden Hüseyin B. idaresindeki 11 AAH 499 plakalı aracın, Pelitözü Kavşağı yakınlarında lastiği patladı.

Kontrolden çıkan araç savrularak refüje düştü.

Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Hüseyin B. ile yolcular İlyas Ö, Mücahit Y. ve Şenol K, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.