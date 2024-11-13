Bilecik'te Öğrencilere Çorba İkramı

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(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerine çorba ikram ederek, onlarla sohbet etti.

Bilecik Belediyesi, üniversite öğrencilerine sınav haftaları boyunca çorba ikram edecek. Uygulama kapsamında Başkan Subaşı da Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki Kitap Kafe'de öğrencilerle buluştu, onlara çorba dağıttı.

"1 Bardak Mutluluk ve Çorbanız Bizden" sloganıyla gerçekleştirilen uygulamaya ilişkin sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı, "Üniversite öğrencilerimizin daha rahat çalışabilmeleri için Kitap Kafe'miz sınav döneminde 24 saat boyunca açık olacak" dedi.

Öğrenciler, ikramdan 11-22 Kasım 2024 tarihleri arasında yararlanabilecek.