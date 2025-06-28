Bilecik'te Orman Yangını: Köprücek Köyü Kül Oldu - Son Dakika
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Bilecik'te Orman Yangını: Köprücek Köyü Kül Oldu

28.06.2025 21:44
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Bilecik'te çıkan orman yangını Köprücek köyündeki evleri kül etti, tahliye kararları alındı.

1)BİLECİK'TE ORMAN YANGINI; KÖPRÜCEK KÖYÜ KÜL OLDU

SAKARYA'NIN Taraklı ilçesindeki çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan çalışmalarla sürdürülüyor. Ormandan sıçrayan alevlerin arasında kalan Köprücek köyünde ise girişteki 2 ev dışında 10 kadar ev tamamen yanarak küle döndü.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde cuma günü başlayan orman yanı Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçradı. Orman yangınları nedeniyle Bilecik Valiliği bölgeye yakın olan yerleşim yerlerinin tahliye edilmesine karar verdi. Alevlerin ulaştığı birçok köy ve mahallede yaşayanlar köylerinden hayvanlarını da alarak ayrıldı. Söndürme çalışmalarının sürdüğü Çiftlik köyünde alevlerin sıçradığı tarla ve otlar ise çalışmalara gönüllü olarak katılan derneklerce söndürüldü. Köydeki 6 hanede yaşayanlar tahliye edildi.

KÖY KÜL OLDU

Orman yangınlarının etkili olduğu Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyü ise alevlerin arasında kaldı. Ormandan sıçrayan alevlerin çıkardığı yangın kısa sürede tüm köyü sardı. Valilik kararıyla boşaltılan köyün girişindeki 2 ev dışındaki tüm evler alevlere teslim olurken, tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Halen alevlerin söndürülmediği köyde evlerde bulunan eşyalar ve tüpler nedeniyle küçük patlamalar meydana geliyor. Tahliye kararının ardından köydeki evini kontrole geldiğini ifade eden Sebahattin Kaya, "Dün yangının çıktığını duyunca dün gelmeye çalıştık ama köye ulaşamadık. Bu sabah geldiğimizde köyümüz yangın topuna dönmüştü. Yangın evime 2 metre kala söndürüldü. İki saat daha geç kalınsa benim evimde yanacaktı. Köydeki geri kalan tüm evler, tarım aletleri her şey yandı. Girişteki iki ev hariç tüm ağıllar, samanlıklar, evlerin eklentileri yandı. Hala da yanıyorö dedi.

'ARTIK BURADA YAŞAM OLMAZ'

Köyün 1994 yılındaki orman yangınında da büyük hasar aldığını anlatan Kaya, "Bizim çocukluğumuzu geçtiği yer. Burada ömrümüz geçti ve şu an hiçbir şey kalmadı. Artık burada yaşam olmaz, mümkün değil. Çünkü burada hiçbir şey kalmadı. Orman yangınını biliyordum ama köyün halini bu kadar kötü beklemiyordum. Orman yangınından kozalak sıçradı ve evlerin etrafındaki otlar ve samanlar tutuştu. Onlar yangını tetikledi. Burası tehlike nedeniyle dün tahliye edilen köylerdenö şeklinde konuştu.

OSMANELİ İLÇESİNDE DE YANGIN ÇIKTI

Sakarya'dnn sıçrayan alevlerin teslim aldığı Gölpazarı ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, bu kez Osmaneli ilçesinde de orman yangını çıktı. Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan yangının sıçradığı belirtilen Osmaneli ilçesi Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi ile civardaki ormanlık arazi alev aldı. Yangında bir tavuk çiftliği ile Kaşıkçı mahallesindeki binalar zarar gördü. Mahalle, valilik kararıyla boşaltıldı. Alevlere Osmaneli Orman İşletme Şefliği ile itfaiye ekipleri havadan ve kararan müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te Orman Yangını: Köprücek Köyü Kül Oldu - Son Dakika

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