Bilecik\'te Otomobil Yangını

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Bilecik- Bozüyük kara yolu Pazaryeri kavşağında Celalettin Battal yönetimindeki 11 AJ 321 plakalı otomobilde yangın çıktı.
Yoldan geçenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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