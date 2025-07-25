Bilecik'te Otomobil Yangını

Bilecik'te seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
İrfan S'nin kullandığı 11 AAE 238 plakalı otomobil, Bilecik- Söğüt kara yolunun Yeniköy'de arazisine giderken henüz bilinmeyen nedenle motor kısmı alev aldı.
Durumu fark ederek otomobil yol kenarına çeken sürücü, araçtan indi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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