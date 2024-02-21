Bozüyük'te Park Halindeki Tır Yangında Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Bozüyük'te Park Halindeki Tır Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Bozüyük\'te Park Halindeki Tır Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde park halinde bulunan Faik Kalkan'a ait 11 UB 340 plakalı tırda çıkan yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi. Yangın, kooperatif görevlisi tarafından yangın tüpüyle müdahale edilerek söndürüldü.

21.02.2024 11:28  Güncelleme: 11:30
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde park halinde bulunan tır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Bozüyük Taşıyıcılar Kooperatifi'nde park alanında Faik Kalkan'a ait 11 UB 340 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden kooperatif görevlisi yangına ilk müdahaleyi yangın tüpüyle yaptı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu park halindeki tırlara sıçramadan söndürüldü. Yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bozüyük'te Park Halindeki Tır Yangında Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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