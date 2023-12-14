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Bilecik'te saman balyaları yandı - Son Dakika
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Bilecik'te saman balyaları yandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir üreticiye ait saman balyaları yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sonucunda 1000 adet saman balyası ve çadır zarar gördü. Üretici Binay Günay, balyaların benzin dökülerek yakıldığı şüphesinde olduğunu belirtti ve yaklaşık 100 bin lira zararı olduğunu söyledi.

Bilecik\'te saman balyaları yandı
14.12.2023 - 12:03,  Güncelleme: 12:09
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir üreticiye ait saman balyaları yandı.

Büyüksusuz köyünde sabah saatlerinde saman balyalarının yandığını fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, 1000 adet saman balyası ve çadır kullanılamaz hale geldi.

Saman balyalarının sahibi Binay Günay, yaptığı açıklamada, balyaların 3 ayrı yerde istif halinde durduğunu belirterek, "Bunları çakmakla yaksan yanmaz, ancak benzin dökülerek yakıldığı şüphesindeyim. Benim kimseyle bir husumetim yok, kim neden yaktı onu bilmiyorum. Yaklaşık 100 bin lira zararım var." dedi.

Kaynak: AA
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