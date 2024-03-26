Bilecik'te sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika
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Bilecik'te sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı hakkında işlem başlatıldı

Bilecik\'te sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı hakkında işlem başlatıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında, bir şüphelinin üzerinde 3,12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

26.03.2024 12:31  Güncelleme: 12:34
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde sentetik uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, asayiş uygulaması yaptı.

Çalışmalarda, bir şüphelinin üzerinde 3,12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika

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