Bilecik'te seyir halindeki araçta sentetik uyuşturucu bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilecik'te seyir halindeki araçta sentetik uyuşturucu bulundu

Bilecik\'te seyir halindeki araçta sentetik uyuşturucu bulundu

Bilecik'te yapılan çalışmalar sonucunda durdurulan bir araçta 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sürücüye hız sınırını aşması nedeniyle idari para cezası uygulandı. Ayrıca, iş yerine zorla girmeye çalışan zanlılar yakalandı ve üzerlerinde silahlar bulundu. Bir şüpheli serbest bırakılırken diğerleri hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, firari bir hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

02.07.2024 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te seyir halindeki araçta sentetik uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı.

Çalışmalarda, durdurulan seyir halindeki araçta 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkında yasal işlem başlatılan sürücüye, hız sınırını da aştığı için 6 bin 439 lira idari para cezası uygulandı.

İş yerine zorla girmeye çalıştığı öne sürülen zanlılar yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin kentteki bir iş yerinin kapısını zorladıkları, ardından kapıya ateş ederek kaçtıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

Olaya karışan 3 zanlıyı yakalayan ekipler, şüphelilerin üzerlerinde otomatik av tüfeği, tabanca, şarjör ve fişek buldu.

Silahı kullanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

Diğer 2 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kesinleşmiş 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, "tehdit" suçundan 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Bilecik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te seyir halindeki araçta sentetik uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:29 Hindistan’da ayin sırasında izdiham En az 107 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 107 kişi hayatını kaybetti
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
14:47 Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu
14:29 Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi
14:20 Devler Ligi’nin kazananını bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 19:03:00. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te seyir halindeki araçta sentetik uyuşturucu bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement