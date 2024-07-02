Bilecik'te seyir halindeki araçta sentetik uyuşturucu bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı.
Çalışmalarda, durdurulan seyir halindeki araçta 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Hakkında yasal işlem başlatılan sürücüye, hız sınırını da aştığı için 6 bin 439 lira idari para cezası uygulandı.
İş yerine zorla girmeye çalıştığı öne sürülen zanlılar yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin kentteki bir iş yerinin kapısını zorladıkları, ardından kapıya ateş ederek kaçtıkları ihbarı üzerine harekete geçti.
Olaya karışan 3 zanlıyı yakalayan ekipler, şüphelilerin üzerlerinde otomatik av tüfeği, tabanca, şarjör ve fişek buldu.
Silahı kullanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.
Diğer 2 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kesinleşmiş 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, "tehdit" suçundan 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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