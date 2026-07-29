Bilecik\'te Tarım Arazisinde Yangın

BİLECİK'in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy'de tarım arazisinde yangın çıktı. Ekipler, alevlerin ormana sıçramaması için havadan ve karadan yoğun çalışma yürütüyor.

Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy'de tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgede alevlerin ormana sıçramaması için yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.