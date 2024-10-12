Bilecik'te Terör Suçlusu Yakalandı

Bilecik'te, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.
Aranan bir kişinin kent merkezinde araçla seyir halinde olduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarından takip yapıldı.
Asayiş ve trafik ekiplerinin koordineli, eş zamanlı operasyonuyla hükümlü yakalandı.
"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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