Bilecik'te Traktör Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bilecik'te Traktör Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, iki traktör çarpıştı ve 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada, dönüş yapmak isteyen bir traktör, arkadan gelen diğer traktörün arkasındaki demirlere çarparak şarampole devrildi. Olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, traktörü kullanan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer sürücü ise gözaltına alındı.

18.07.2024 00:03
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde iki traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Emin Karyel (69) idaresindeki 11 AN 461 plakalı traktör, Pazaryeri- İnegöl karayolunun 4. kilometresinde dönüş yapmak isterken arkadan gelen Ömer Ç'nin (40) kullandığı 11 EE 068 plakalı traktörün arkasındaki demirlere çarpıp şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Karyel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Karyel'in cenazesi, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer sürücü Ömer Ç. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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