Bilecik'teki Döküm Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Bilecik'teki Döküm Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 fabrika işçisi, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. İşçilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yerine gelen Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal da yangın hakkında bilgi aldı.

02.07.2024 19:47
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde döküm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İnönü Mahallesi'ndeki döküm fabrikasının imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, yangına müdahale eden 3 fabrika işçisi de dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine sevk edilen işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgeye gelen Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal da yetkililerden yangın konusunda bilgi aldı.

Kaynak: AA

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