Bilecik Türküleri Konseri Bozüyük'te Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bilecik Türküleri Konseri Bozüyük'te Coşkuyla Gerçekleştirildi

16.06.2025 11:40
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Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi, Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği ve Ali Rıza Kalaycı Türk Halk Müziği Meşk Derneği Korosu iş birliğiyle düzenlenen 'Bilecik Türküleri' konserine ev sahipliği yaptı. Ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilen etkinlikte, Bilecik'e ait türküler ve halk oyunları sergilendi.

(BİLECİK) - Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi, Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği ve Ali Rıza Kalaycı Türk Halk Müziği Meşk Derneği Korosu iş birliğiyle hazırlanan "Bilecik Türküleri" konserine ev sahipliği yaptı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Bilecik Türküleri" konser programına eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği Başkanı Davut Mülayim ve Bozüyüklü türküseverler katıldı.

Konser öncesinde misafirlere hitaben kısa bir konuşma yapan Bakkalcıoğlu, "Bilecikliler, Bozüyüklüler memleketlerinin yakınına çok sayıda göç veren kentler, çok sayıda kentinden uzaklaşan insanlarımız var. İstanbul'da çok sayıda Bilecikli, Bozüyüklü var, Eskişehir'de de öyle. Eskişehir'de birkaç tane Bilecik kökenli derneklerimiz var. Onlardan bir tanesi; donanımlı bir derneğimiz, bugün burada bu akşamı düzenliyor. Hazırladıkları bu program ile güzel bir gece geçirme imkanı bulduk. Hep birlikte keyifle izleyelim" dedi.

Mülayim de "2012'den bu yana faaliyet gösteren derneğimizin amacı Eskişehir'de yaşayan Bilecik'lilerin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yardımlaşma ve dayanışmasını sağlamak, örf, adet ve geleneklerimizi gelecek kuşaklara aktarmaktır. Yunus Emre'nin 'Sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz' ve Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' düsturu ile hareket ederek Bilecikli olan, Bilecik'te yaşamış kendini Bilecikli hisseden, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik ruhunu taşıyan herkesi kucaklamaktadır. Bilecikli, Bozüyüklü hemşehrilerimize ve dostlarınıza zengin kültürümüzü ve güzel türkülerimizi ve oyunlarımızı sergileyeceğimiz bu geceyi hazırladık" ifadelerini kullandı.

Halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilen konser programında Bilecik türküleri seslendirildi, halk oyunları gösterileri sahnelendi.

Programın sonunda Bakkalcıoğlu sahneye gelerek, Dernek Başkanı Davut Mülayim'in verdiği plaketi aldı, koro şefi Muzaffer Yeşilören'e çiçek takdim etti. Bakkalcıoğlu, "Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği ve Ali Rıza Kalaycı Türk Halk Müziği Meşk Derneği Korosu ile birlikte hazırlanan Bilecik Türküleri konser programında ilimizin kültürel zenginliğini yansıtan birbirinden değerli Bilecik türkülerimizi dinleyerek unutulmaz bir gece yaşadık. Bu güzel programın hazırlanmasında emeği geçen herkese ve özellikle Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği Başkanı Davut Mülayim'e, Koro Şefi Muzaffer Yeşilören'e, Ali Rıza Kalaycı Türk Halk Müziği Meşk Derneği Korosu'na ve programda yer alan değerli saz ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bilecik Türküleri Konseri Bozüyük'te Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika

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