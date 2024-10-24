Bilecik Valisi Aygöl'den Ankara'daki terör saldırısına tepki - Son Dakika
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Bilecik Valisi Aygöl'den Ankara'daki terör saldırısına tepki

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ), Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesini hedef alan terör saldırısına tepki gösterdi.

24.10.2024 15:48
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ), Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesini hedef alan terör saldırısına tepki gösterdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bayırköy beldesinde, aydınlatma alanında faaliyet gösteren bir firmayı ziyaretinde konuşan Aygöl, üreten Türkiye'nin önüne hiçbir terör örgütünün geçemeyeceğini belirtti.

Söz konusu saldırının yalnızca vatandaşların can güvenliğine değil aynı zamanda Türkiye'nin üretim gücüne de yapıldığını vurgulayan Vali Aygöl, şunları bildirdi:

"Terör örgütlerinin hiçbir saldırısı, bizleri hedeflerimizden alıkoyamayacaktır. Milletimiz birliğini ve beraberliğini koruyarak, her türlü tehdidin üstesinden gelecektir. TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Birlik ve beraberlik ruhuyla son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik Valisi Aygöl'den Ankara'daki terör saldırısına tepki - Son Dakika

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