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Bin 400 rakımlı Harput'ta kar yağışı eşsiz manzaralara sahne oldu - Son Dakika
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Bin 400 rakımlı Harput'ta kar yağışı eşsiz manzaralara sahne oldu

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, kent merkezi bu yıl ilk defa beyaza büründü. Bin 400 rakımlı tarihi Harput Mahallesi de yılın ilk kar yağışını alarak beyaz gelinliğini giydi. Mahallede bulunan tarihi mekanlar ise kar ile birlikte izlenmesi keyif veren görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar da tarihi mahalleye giderek manzaranın keyfini çıkardı.

27.01.2024 - 01:11,
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Bin 400 rakımlı Harput'ta kar yağışı eşsiz manzaralara sahne oldu

ELAZIĞ - Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kar yağışı, gün boyunca Elazığ genelinde etkili oldu. Beyaz örtü ile kaplanan bin 400 rakımlı tarihi Harput Mahallesi'nde ise kartpostallık görüntüler oluştu.

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, kent merkezi bu yıl ilk defa beyaza büründü. Merkezin yanı sıra medeniyetler beşiği olarak bilinen bin 400 rakımlı tarihi Harput Mahallesi de yılın ilk kar yağışını alarak yine beyaz gelinliğini giydi. Mahallede bulunan tarihi mekanlar ise kar ile birlikte izlenmesi keyif veren görüntüler oluşturdu. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar da tarihi mahalleye giderek manzaranın keyfini çıkardı.

Arkadaşlarıyla birlikte tarihi mahallede güzel vakitler geçirdiklerini dile getiren vatandaşlardan Seda Aktaş, "Uzun bir aradan sonra Elazığ'da kar yağışı etkili oldu. Biz de arkadaşlarla birlikte tarihi Harput mahallesine çıktı. Bu anı ölümsüzleştirmek için bir sürü fotoğraf çektik" dedi.

Van'dan geldiğini dile getiren vatandaşlardan Sinan Arslan ise, "Manzaranın keyfini çıkarıyoruz. Güzel bir kar yağışı var. İlk defa bu mahallede kar yağışına şahit oldum. Tarih ile manzara birleşince eşsiz bir hava oluştu. Biz de keyfini çıkarıyoruz" diye konuştu.

Bin 400 rakımlı Harput\'ta kar yağışı eşsiz manzaralara sahne oldu
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bin 400 rakımlı Harput'ta kar yağışı eşsiz manzaralara sahne oldu - Son Dakika
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