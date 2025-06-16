Bingöl\'de 14 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 14 bin 933 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik 13-16 Haziran'da çalışma yürüttü.
Operasyonlarda, ilçe kırsalında belirlenen 10 farklı noktada 14 bin 933 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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