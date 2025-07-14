Bingöl\'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Solhan Ulu Cami'de düzenlenen, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda mevlit ve ilahiler okundu.

İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak tarafından 15 Temmuz şehitleri ile Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan askerler için dua edildi.

Katılımcılara cami çıkışında lokum ikram edildi.

Programa, Kaymakam Adnan Doğan, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Ziya Ataş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.