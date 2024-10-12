Bingöl'de 2 Hükümlü Yakalandı

Güncel

Bingöl'de firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri arananların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

???????İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ile Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, yürütülen çalışmada haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.