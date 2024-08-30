Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları - Son Dakika
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Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Bingöl\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümü Atatürk anıtına çelenk sunma töreniyle başladı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından, Atatürk Anıtı'na valilik ve Bingöl belediyesi tarafından çelenk sunuldu.

30.08.2024 22:52
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Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

BİNGÖL - Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümü Atatürk anıtına çelenk sunma töreniyle başladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıldönümü nedeniyle Bingöl'de Hükumet Konağı önünde tören düzenlendi. Törene Vali Ahmet Hamdi Usta, MSB Askeralma Genel Müdürü Tümgeneral Hurşit Ağırcan, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, jandarma, emniyet personeli, gazi ve şehit aileleriyle vatandaşlar katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından, Atatürk Anıtı'na valilik ve Bingöl belediyesi tarafından çelenk sunuldu. Günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmanın ardından İstiklal Marşı'nın okunup, saygı duruşundan sonra tören sona erdi.

Kaynak: İHA

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