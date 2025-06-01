Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 12.26'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Özlüce Barajı olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Bingöl'ün Kiğı ilçesine 1,57 kilometre uzaklıkta olan depremin 7,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.