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Bingöl'de 44 hafız, icazet aldı

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Bingöl'de 44 hafız, icazet aldı Bingöl'de hafızlığını tamamlayan 26'sı kız, 18'i erkek olmak üzere 44 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.

17.11.2024 14:00  Güncelleme: 14:05
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Bingöl'de 44 hafız, icazet aldı

BİNGÖL - Bingöl'de hafızlığını tamamlayan 26'sı kız, 18'i erkek olmak üzere 44 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.

Bingöl İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlığını tamamlayan 44 öğrenci için Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde Hafızlık İcazet Merasimi düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar ve ilahi dinletisi ile devam etti. Programa, Vali Ahmet Hamdi Usta, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşiyurt, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, İl Müftüsü Celal Sürgeç, Şeyh'ül Kurra Talip Akbal, kurum müdürleri, vatandaşlar, hafızlar ve aileleri katıldı.

İcazetlerini alan öğrencileri tebrik eden Vali Ahmet Hamdi Usta "İlimiz genelindeki Kur'an Kurslarında yetişen 44 kardeşimiz daha bugün hafızlık kervanına katılıyor. Öncelikle kendilerini tebrik ediyor, vahyin son halkası olan Kur'an-ı Kerim'e ömür boyu hizmet etmelerini yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Bu vesileyle, hafızlarımızın yetişmesinde emeği geçenleri; başta sayın müftümüz olmak üzere, öğrencilerimizin kıymetli annelerini, babalarını ve hocalarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Emekleriniz ve mübarek hasadınız daim olsun inşallah. Yüce kitabımız nazil olmaya başladığı andan itibaren önce peygamber efendimizin, ardından sahabenin, sonrasında ise kuşaktan kuşağa hafızların gönlüne nakşedilmiş, hafızalarda korunmuş olarak günümüze intikal etmiştir. Bu nedenle Asr-ı Saadetten günümüze hafızlık, kutlu bir makam ve fazilet olarak övülmüştür. Ancak unutmayalım ki, yüce kitabımızın lafzını zihnimizde muhafaza etmek ne kadar değerli ise onun kutlu mesajını muhafaza etmek de bu çerçevede çok daha önemli ve değerlidir. İnanıyorum ki bugün icazetlerini alacak hafız kardeşlerimiz de bu istikamette hayatlarını sürdürecek; ahlaklarını Kur'an ile şekillendirip çevrelerine kitabın rahmetini, bereketini ve esenliğini yayacaklardır" şeklinde konuştu.

İcazet alan öğrencilerden Miraç Çakan; "1 yıldır hafızlık eğitimi görüyorum. Zorlandığım günlerde oldu ama başardım. Bugün de icazet belgemi aldım ve çok mutluyum" diye konuştu.

Hafızlığını aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Ayşe Bediz ise "Ben çok zorlanarak hafızlık yaptım. Ama belgeme kavuştuktan sonra buna değdiğini gerçekten de anladım. Hafızlık yapmak isteyen arkadaşlarıma şunu söylemek isterim ki, azmin ve gayretin elinden hiçbir şey kurtulmaz" diye konuştu.

Merasim, Şeyh'ül Kurra Talip Akbal'ın yaptığı dua sonrası hafızlara belge ve hediye takdimi ile sona erdi.

Bingöl\'de 44 hafız, icazet aldı
Kaynak: İHA

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