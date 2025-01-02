Bingöl\'de 800 Yıllık Meşe Ağacı Yangında Zarar Gördü

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BİNGÖL'ün Genç ilçesinde yaklaşık 800 yıllık meşe ağacı, çıkan yangında zarar gördü. Yangın anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, akşam saatlerinde Genç ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde çıktı. İddiaya göre çocukların ısınmak için yaktığı ateşten sıçrayan kıvılcımlar, yaklaşık 800 yıllık meşe ağacına sıçradı. Çevredekilerin müdahaleleri yetersiz kalınca, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ağaç zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.