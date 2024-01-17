 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bingöl'de Ambulans Şarampole Düştü: 6 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl'de Ambulans Şarampole Düştü: 6 Yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole düşen ambulanstaki psikiyatri hastası ile 2 jandarma ve 3 sağlık personeli yaralandı. Yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bingöl\'de Ambulans Şarampole Düştü: 6 Yaralı
17.01.2024 - 15:14,  Güncelleme: 15:18
Abone Ol

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole düşen ambulanstaki psikiyatri hastası ile 2 jandarma ve 3 sağlık personeli yaralandı.

Erzurum'dan Elazığ'a sevk edilen psikiyatri hastasını taşıyan ambulans, öğle saatlerinde Bingöl'ün Karlıova ilçesi Halifan köyü mevkisinde yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole düştü. Kazada 2 jandarma ve 3 sağlık personeli ile psikiyatri hastası yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Veysel Tosun ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yunus Kuyuldar, yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Karlıova, Jandarma, Bingöl, Acil Durum, Hava Durumu, Kaza, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de Ambulans Şarampole Düştü: 6 Yaralı - Son Dakika


16:09
İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02
Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55
Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36
Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21
Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18
Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor? Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?
15:13
Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda
15:06
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans

Son Dakika
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55 Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36 Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21 Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18 Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?
15:13 Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda
15:06 Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans
15:06 Mustafa Destici paylaşımını savundu: Hepiniz bir aradaydınız
15:02 Gökçe Kırgız Taner, 'Gökçe Kırgız' markasını kullanmayı durduracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 16:32:58. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de Ambulans Şarampole Düştü: 6 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement