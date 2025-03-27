Bingöl'de Aşevi Projesi ile Sıcak Yemek Dağıtımı

Bingöl'de 256 hanede bin 48 kişiye her gün sıcak yemek dağıtılıyor

BİNGÖL - Bingöl Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Türk Kızılayı iş birliğinde yürütülen Aşevi Projesi çerçevesinde her gün 256 hanede yaşayan bin 48 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Aşevi Projesine yönelik açıklamalarda bulundu. SYDV ile Bingöl Türk Kızılayı iş birliğiyle yürüttükleri Aşevi Projesinin başarıyla devam ettiğini kaydeden Vali Usta, "2010 yılından beri kesintisiz ve başarıyla yürüyen proje kapsamında kuru gıda, et, tavuk, sıvı yağ, tereyağı gibi her türlü ihtiyacı vakıf olarak biz karşılıyoruz. Kızılay da bunları aşevinde gıda mühendislerimizin kontrolünde ve hijyenik şartlarda yemeğe dönüştürerek her gün 256 hanede yaşayan bin 48 vatandaşımıza sıcak yemek olarak ulaştırıyor. Bu hizmete mübarek Ramazan ayı boyunca da devam ettik. Ramazan ayında ve yıl boyu çalışan arkadaşlarımızı ziyaret edip onlara teşekkür ettim. Bingöl Valiliği olarak sosyal dayanışmayı güçlendirmek ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.