Bingöl'de bayramlaşma programı düzenlendi
BİNGÖL - Bingöl'de valilik koordinesinde Ramazan Bayramı nedeniyle program düzenlendi. Vali Ahmet Hamdi Usta, il protokolüyle bayramlaştı.
Ramazan Bayramı nedeniyle Bingöl Valiliği koordinesinde bayramlaşma programı düzenlendi. Valilikte il protokolünü karşılayan Vali Ahmet Hamdi Usta, bayramın huzurlu ve mutlu geçmesi temennisinde bulundu. Valiliğin ardından il protokolü, Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları derneğini ziyaret etti. Başkan Vahap Baysal, bayramda şehit aileleri ve gazileri unutmadıkları için teşekkür etti.
İl protokolü son olarak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek resmi bayramlaşma programını tamamladı.
Ziyaretlere Vali Ahmet Hamdi Usta'nın yanı sıra AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve kurum amirleri katıldı.
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt Polisevi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programında il protokolü ile bayramlaştı. Kızılkaya, jandarma ve polis noktalarını ziyaret ederek güvenlik güçlerinin bayramını kutladı. Ayrıca Kızılkaya, vatandaşları tebrik ederek trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı ve çocuklara hediyeler verdi. Vali Kızılkaya, diğer kurumları ve şehit jandarma er Süleyman Sungur'un ailesini de ziyaret ederek bayramlaştı.
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