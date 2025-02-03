Bingöl'de Bıçaklı Katliam Ceza Aldı

Güncel

Bingöl'de geçen yıl bıçakla 4 kişiyi öldüren, 5 kişiyi yaralayan tutuklu sanık Emir Can Zazaoğlu'nun 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 79 yıl hapisle cezalandırılmasına ilişkin gerekçeli karar hazırlandı.

Bingöl 1. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda sanığın, saldırıda yaralananların, hayatını kaybedenlerin yakınlarının ve görgü tanıklarının soruşturma ve dava aşamasındaki ifadelerine yer verildi.

Zazaoğlu'nun aralarında herhangi bir husumet bulunmamasına rağmen 24 Temmuz 2024'te 13.19'da yolda yürürken karşısına çıkan Niyazi Yıldız, Hasan Baki, Erdal Çaparlar, Özcan Aydın, Sezer Taner, Yılmaz Çakabay, Ahmet Güzel ve Fikri Carfi ile 13.32'de Buradin Budancamanak'a bıçaklı saldırı düzenlediği belirtilen kararda, sanığın suç tarihinden bir gün önce uyuşturucu madde kullandığı kaydedildi.

Emir Can Zazaoğlu'nun saldırıları gerçekleştirdikten sonra Mirzan Mahallesi'ndeki su deposu civarına kaçtığı belirtilen kararda, güvenlik görevlisince görüldüğü, durdurmak isteyen güvenlik görevlisinin havaya tabancayla ateş ettiği, ardından sanığın polis ekiplerince yakalandığı bildirildi.

Kararda şu değerlendirmelere yer verildi:

"Sanığın 'İddianamede belirtildiği üzere bıçakla saldırı olayını ben gerçekleştirdim. Benim öncesinde bu şahısları tanımamam nedeniyle aramda herhangi bir husumet ya da anlaşmazlık yoktur. Bu eylemleri gerçekleştirirken amacım mağdur ve maktulleri öldürmekti.' şeklinde beyanlarda bulunduğu, somut olayda sanığın canavarca his sevkinden başka kendisini eyleme iten herhangi bir sebebin mevcut olmadığı belirlendi. Sanık, ifadelerinde ikrar ettiği üzere eylemini gerçekleştirirken öldürme duygusunu tatmin etmek amacıyla yapmıştır. Herkesi, tüm Bingöl halkını hedef aldığı, bir an içinden gelen istek doğrultusunda maktulleri sırf öldürmüş olmak için öldürdüğü anlaşılmıştır. Sanığın eylemi, 'canavarca hisle nitelikli kasten öldürme suçunu' oluşturmaktadır."

Olay

Bingöl'de 24 Temmuz 2024'te Bahçelievler Mahallesi Eski Hal mevkisinde Emir Can Zazaoğlu'nun etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu Buradin Budancamanak (83), Erdal Çaparlar (50), Fikri Carfi (53) ve Özcan Aydın (56) yaşamını yitirmiş, Niyazi Yıldız (52), Yılmaz Çakabay (56), Ahmet Güzel (54), Sezer Taner (32) ve Hasan Baki (58) yaralanmıştı.

Olayın ardından Mirzan Mahallesi'ndeki su deposu mevkisinde polis ekiplerince gözaltına alınan Zazaoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Mahkeme heyeti, 27 Aralık 2024'teki ilk duruşmada sanık Emir Can Zazaoğlu'nun "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 79 yıl hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.