Bingöl'de Çığ Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Bingöl'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) arama kurtarma ekiplerine verilen eğitimin ardından Hesarek Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürlüğünce, 2 Ocak'tan bu yana Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB), SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği, AKUT, İHH, ZAZAK ve Umut Kervanı Derneği gibi kuruluşların arama kurtarma ekiplerine zorlu arazilerde çığ eğitimi verildi.

Eğitim kapsamında Hesarek Kayak Merkezi'nde düzenlenen çığ tatbikatında ekipler, senaryoya göre çığ altında ve telesiyejde mahsur kalanları kurtardı.

Kurtarılan kişilerin Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin de desteğiyle kar motoruyla ambulansa götürülmesi sağlandı.

AFAD İl Müdürü Atilla Uzun, gazetecilere, olası afetlere hazırlık kapsamında birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kentin çığ açısından riskli konumda yer aldığına dikkati çeken Uzun, şöyle konuştu:

"Sivil toplum kuruluşlarımıza, UMKE ve JAK personelimize arama kurtarma eğitimleri verdik. Bu eğitimlerimizin sonucunda sahada bir tatbikat yapıp ne aşamaya geldiğimizi görmek istedik. Sahadaki tatbikatımız çok olumlu geçti. Tatbikatımızı 10 ekibimiz, 98 personelimiz, 5 kar motorumuz ve 15 araçla yapmış bulunmaktayız. Geçmiş yıllarda yaşanan tecrübelerden de faydalanarak ilimizde çok fazla çığ olayları meydana gelmektedir. Hatta geçen yıl Genç ilçemizde meydana gelen çığ faciasında bir vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Buna karşı eğitimlerimizi yaparak olası çığ afetine karşı hazır durumda beklemekteyiz."