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Bingöl'de çıkan örtü yangını, ormana sıçramadan söndürüldü

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan örtü yangını, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgilere göre yangın, Genç ilçesine bağlı Gerçekli köyü kırsalında çıktı. Dumanların yükseldiğini gören yöre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri, 1 iş makinası ve 15 personel sevk edildi. Ekiplere vatandaşlar ve bölgedeki özel bir işletme çalışanları da destek verdi. Yangın, uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.